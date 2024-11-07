هاريس بعد خسارتها أمام ترامب: لن أتنازل عن النضال الذي كان وقودًا لهذه الحملة

واشنطن - (أ ب)

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس بعد خسارتها أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب: "رغم إقراري بهزيمتي في هذه الانتخابات، فإنني لن أتنازل عن النضال الذي كان وقودا لهذه الحملة."

وفي وقت سابق من اليوم، أقرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مكالمة هاتفية مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وهنأت هاريس في المكالمة الهاتفية الرئيس المنتخب على فوزه في الانتخابات وتحدثت عن أهمية تسليم السلطة سلميا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" وصحيفتا "وول ستريت جورنال" و "نيويورك تايمز" نقلا عن فريقها.

ومن المقرر أن تخاطب هاريس أنصارها علنا في الساعة الرابعة مساء للمرة الأولى بعد هزيمتها المدوية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الثلاثاء.

وضمن ترامب الفوز بعد تفوقه في الولايات المتأرجحة، نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، كما أشارت التوقعات أيضا إلى فوز ترامب في ولاية ميشيجان في وقت لاحق.