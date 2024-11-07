بعد تهديدات بهجوم إسرائيلي.. العراق يكشف عن اتفاق مع الفصائل المسلحة

بغداد - (د ب أ)

صرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أقنع قادة الفصائل المسلحة في البلاد بالعمل وفق خطة الحكومة لمواجهة شرارة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية في مقابلة مع محطة تلفزيون "زاكروس" الكردية: "إن قادة الفصائل ملتزمون بالاتفاق مع رئيس الحكومة وأنهم ليسوا بصدد خلق حالة قد تؤدي إلى الحرب على العراق وأن الفصائل أعطوا وعدا لرئيس الحكومة بأن لا يتحركوا في مجال يؤدي إلى رد فعل قوي على العراق".

وأضاف"أن الجانب الأمريكي أبلغنا بضرورة السيطرة على الداخل العراقي وإبعاد البلاد عن الحرب، كما أن الجانب الأمريكي لعب دورا في عدم تعرض العراق لضربات إسرائيلية".

وذكر"نحن بحاجة إلى هدوء أمني وعسكري بالداخل العراقي لأن أي تحركات وهجوم من الداخل العراقي على إسرائيل ستؤدي إلى مشاكل، ونحن على اتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية والأصدقاء من أجل دفع النار عن العراق".

وأوضح الوزير العراقي "علاقاتنا جيدة مع كل من واشنطن وطهران ونعمل على التهدئة ونقل الأفكار والعمل على عدم حصول هجوم ضد إيران ونحن قلقون جدا من توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط".

وقال "إن الحكومة العراقية ضد أي خرق للأجواء العراقية َمن أي طرف ونعمل على منع إستخدام أجوائنا لتهديد الآخرين وإن إعلان الحرب والسلم من إختصاص الحكومة والبرلمان ونعمل على إبعاد الحرب عن العراق ونحن في حالة قلق على العراق والمنطقة".

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أمس الثلاثاء، إن الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية تشير لنية إيران مهاجمة إسرائيل من العراق، لافتين إلى أن الحرس الثوري الإيراني نقل مسيرات وصواريخ لفصائل شيعية في العراق.

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن واشنطن حذرت إيران علنا وبشكل خاص من شن هجوم على إسرائيل، مؤكدا أن الإيرانيين لم يظهروا حتى الآن أي استعداد لخفض التصعيد.

وذكر المسؤول الأمريكي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث مع رئيس وزراء العراق عن هجوم إيران المتوقع من العراق، كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس وزراء العراق بشأن القضية ذاتها.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن سوليفان وبلينكن ضغطا على رئيس وزراء العراق لوقف هجمات الفصائل ضد القوات الأمريكية، كما أبلغاه بضرورة عدم السماح لإيران بمهاجمة إسرائيل من العراق.

ونوّه مسؤولون أمريكيون إلى أن واشنطن حذرت بغداد من أن إسرائيل قد تهاجم العراق إذا لم يمنع الهجوم الإيراني.