إبراهيم عيسى: رقص ترامب بعد الفوز في الانتخابات وجه آخر للسياسة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ترامب أحد زعماء وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى علاقة بإيلون ماسك صاحب منصة إكس وداعم له، ورغم ذلك كانت هناك حملات وزيارات يومية للشارع الأمريكي، موضحا أن الحملات الانتخابية الأمريكية تدرس في الإعلام.

وعلق إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على مشهد صباح اليوم وحالة الاحتفال في مقر حملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ورقصته خلال كلمته قائلا: "هذه الرقصة لها العديد من الرسائل ورد الاعتبار للرقص، والزعامة ليست غضبًا وصرامة فقط وبها جانب ترفيهي.

وتابع: "المسؤولية السياسية ليس معانها الصرامة والتخشب والالتزام بقواعد البروتوكول الصارمة، والحياة بها قدر من البهجة ولابد أن تكون السياسية ذلك، ورقص الرئيس الأمريكي لا ينتقص من قدرة أو مكانته أو نظرة الداعمين والمؤيدين له أو تعامل مع رؤساء العالم معه ولا يقلل من هيبته وجديته".

واستكمل: "أحيي ترامب على رقصته واحدة من دلائل الوجهة الآخر للسياسة الذي لابد أن يكون، القصة لا تعني سياسة صارمة متخشبة"، موضحًا أنه يرقص وفي ظل الوقت يحرك العالم والعالم مدين له بالاستماع والإنصات، والجميع يعلم موقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من التيار الإسلامي السياسي أو الإرهاب ومعلوم من حيث القرارات السابقة والوعود والخطاب والتصرفات.