عودة ترامب.. رابحون وخاسرون وتحولات عالمية – ملف خاص

القاهرة- مصراوي:

بعد 4 سنوات من الغياب، عاد دونالد ترامب إلى الساحة السياسية بقوة، ليحقق فوزًا غير متوقع في انتخابات الرئاسة الأمريكية، في عودة تمثل نقطة تحول ستكون لها تداعيات على الصعيدين المحلي والدولي.

وبينما بدأ أنصار ترامب في الاحتفال بعودة ما وصفوه بـ"الزعيم القوي" الذي عرفوه خلال فترة رئاسته الأولى، فإن هناك من يتأهب لمواجهة عواقب سياساته المغايرة، نظرًا لأن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر قوة عسكرية، فضلًا عن أنها العمود الفقري للعديد من التحالفات الاستراتيجية الدولية.

ويستعد زعماء حلفاء الولايات المتحدة وخصومها، لتحولات سريعة في السياسة الأمريكية ونهج البلاد في التعامل مع العلاقات مع بقية العالم مع اتضاح حجم فوز دونالد ترامب.

في هذا الملف يرصد "مصراوي"، من هم الرابحون والخاسرون من فوز دونالد ترامب بفترة ولاية ثانية، في ظل الكثير من التحديات، بشأن حلف الناتو، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الصين وتايوان، فضلًا عن الحروب في الشرق الأوسط وأزمة المهاجرين.

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