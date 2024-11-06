ماذا قال ترامب إنه سيفعل فور تنصيبه كرئيس؟ 

بي بي سي

سيؤدي دونالد ترامب اليمين كرئيس للولايات المتحدة في حفل تنصيبه في 20 يناير.

وتتناول بعض وعوده ما ينوي تحقيقه في أول يوم له في منصبه، أو حتى قبل ذلك، فيما يلي بعض ما يقول إنه يخطط له:

إنهاء الحرب في أوكرانيا:

"إنها حرب تتوق من أجل التسوية، سأقوم بتسويتها قبل أن أصبح رئيساً إذا فزت، وما سأفعله هو أنني سأتحدث إلى أحدهما، وسأتحدث إلى الآخر، وسأجمعهما معًا"، قال ترامب خلال مناظرته مع هاريس خلال الحملة.

في عام 2023، قال لشبكة سي إن إن: "إذا أصبحت رئيساً، فسأقوم بتسوية هذه الحرب في يوم واحد، خلال 24 ساعة".

تغييرات على الهجرة:

قال ترامب إنه في اليوم الأول سيوقع أمرًا تنفيذياً لضمان "عدم حصول أطفال الأجانب غير الشرعيين في المستقبل على الجنسية الأمريكية تلقائياً".

في عام 2023، سُئل ترامب من قبل قناة فوكس نيوز عما إذا كان سيسيء استخدام سلطته أو يستهدف المعارضين السياسيين، فأجاب: "لا، لا، لا، بخلاف اليوم الأول، سنغلق الحدود، ونقوم بالحفر، والحفر، والحفر، بعد ذلك، لن أكون ديكتاتورا"، كما قال إنه سيطلق "أكبر برنامج ترحيل للمجرمين في تاريخ أمريكا" في اليوم الأول.

إنهاء "قضية 6 يناير" الجنائية:

وجه المستشار الخاص جاك سميث اتهامات جنائية ضد ترامب العام الماضي بشأن جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020، كانت القضية في حالة من الغموض القانوني منذ أن قضت المحكمة العليا بأن ترامب محصن جزئياً من الملاحقة الجنائية بشأن الأفعال الرسمية التي ارتكبها أثناء وجوده في منصبه.

جادل سميث بأن محاولات ترامب لإلغاء الانتخابات لم تكن مرتبطة بواجباته الرسمية، فيما يقول ترامب إنه يعتقد أن حكم المحكمة العليا منحه الحصانة، لكنه قال أيضًا عن سميث "سأطرده في غضون ثانيتين".