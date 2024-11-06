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الخدمة السرية الأمريكية تبدأ في حماية أفراد عائلة ترامب

08:29 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الخدمة السرية الأمريكية تبدأ في حماية أفراد عائلة

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القاهرة- مصراوي

قال مسؤول في إنفاذ القانون لشبكة CNN الأمريكية، إن جهاز الخدمة السرية الأمريكي سيبدأ في حماية أفراد أسرة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المباشرين في الأيام المقبلة مع انتهاء فترة الانتقال بين إدارة جو بايدن وإدارة ترامب خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة، التي تعد جزءا طبيعيا من عملية الانتقال من رئيس إلى آخر، في الوقت الذي تعرضت فيه الخدمة السرية لضغوط بسبب الحماية المتزايدة الممنوحة لترامب بعد محاولة اغتياله في بتلر بولاية بنسلفانيا هذا الصيف، تليها محاولة ثانية لاغتياله في فلوريدا في سبتمبر الماضي.

وتم سحب العملاء من مهام التحقيق للمساعدة في سد الثغرات في التفاصيل الوقائية، وهي المشكلة التي قد تهدأ إلى حد ما مع انتهاء رحلات ترامب عبر البلاد خلال حملته الانتخابية.

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