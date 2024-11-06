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الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش يهنئ ترامب وفانس على فوزهما

08:26 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش

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القاهرة- مصراوي

هنأ الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش ترامب وفانس على فوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

في منشور على إكس، كتب بوش: "إن الإقبال القوي على هذه الانتخابات هو علامة على صحة جمهوريتنا وقوة مؤسساتنا الديمقراطية.

وأضاف: "نحن ننضم إلى مواطنينا في الصلاة من أجل نجاح قادتنا الجدد على جميع مستويات الحكومة".

كما شكر بايدن وهاريس على "خدمتهما البلاد".

ولم يدعم بوش أي مرشح علناً خلال هذه الانتخابات، لكن ابنته باربرا أيدت كامالا هاريس في أكتوبر - كما فعل ديك تشيني، الذي شغل منصب نائب الرئيس.

وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تخطيه عتبة الـ 270 مقعد في المجمع الانتخابي، مما أهله للفوز بكرسي الرئاسة في البيت الأبيض.

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