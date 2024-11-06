مستشار ترامب: الرئيس سيبدأ العمل فورًا قبل انتقاله للبيت الأبيض

القاهرة- مصراوي

قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسعد بولس لموقع الجديد اللبناني، ترامب سيفي بالوعود الذي وضعها في الكتاب الذي أرسله للبنانيين بوقف الحــرب قريبا وإنهاء الدمار والعذاب ضمن اتفاق السلام الشامل في المنطقة.

وأضاف بولس، أن ترامب سيبدأ بالعمل فورا على ملف المنطقة قبل انتقاله إلى البيت الأبيض للتحضير لاتفاق نووي مع إيران.

وتابع أنا سأتولى مهام التفاوض مع الجانب اللبناني من أجل الوصول إلى اتفاق وسيعين ترامب شخصا ملما بالملف الاسرائيلي للتفاوض مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق.

وأوضح حاول الديمقراطيون إنجاز اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان قبل الانتخابات لكن إسرائيل لم تستجب وترامب ملتزم بإنهاء الحــرب قبل دخوله إلى البيت الأبيض.