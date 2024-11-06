الانتخابات الأمريكية.. ماذا سيكسب إيلون ماسك بعد دعم ترامب؟

القاهرة- مصراوي

بعد دقائق قليلة من إعلان فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب بكرسي البيت الأبيض، نشر إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي على منصته، صورة لصاروخ "ستارشيب" ينفجر في الفضاء، معلقًا: "المستقبل سيكون رائعًا".

إيلون ماسك، الذي ارتبط دعمه بوضوح بحملة دونالد ترامب وساهم في تعزيز مكانته للوصول إلى نصر مهم، والذي استخدم أيضًا منصته التي تجمع أكثر من 200 مليون متابع لنشر محتوى داعم لترامب، بالرغم من أن بعض هذا المحتوى كان غير دقيق أو حتى خاطئ، ما أثار حينها انتقادات واسعة حينها، إضافة إلى ضخه عشرات الملايين من التبرعات دعمًا لحملة ترامب.

الكثير تساءلوا عن الفائدة التي ستعود على ماسك، خاصة بعدما صرح ترامب في خطابه عقب الفوز مباشرة بأنه سيكافئه وسيجعله مسؤولا عن إدارة جديدة في حكومته، ووفقا لما ذكره سكاي نيوز بريطانيا في تقرير لها فإن هذا الإنجاز من شأنه أن يمنح الملياردير القوة للتغلب على البيروقراطية الفيدرالية الأمريكية، التي يقول هو وترامب إنها أعاقت أمريكا منذ فترة طويلة.

ماسك يواجه عقبات تنظيمية، خاصة في لوائح البيئة والسلامة، التي أخرت اختبار صواريخه وتطوير سيارات تسلا ذاتية القيادة. اقترح قسمًا جديدًا أسماه "DOGE" إشارة إلى عملة Dogecoin، إزالة هذه الحواجز التنظيمية من شأنه أن يخدم مصالحه التجارية، وربما يقوّض منافسين آخرين مثل بوينج المعتمدين على العقود الحكومية.

ماسك ليس مجرد مستثمر، بل أيديولوجي يطمح إلى تخفيض هائل يبلغ 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية بدعوى محاربة عدم الكفاءة، ومع أن شراء تويتر بـ 44 مليار دولار عام 2022 بدا خطوة تجارية خاطئة، إلا أن الأمر الآن يبدو مختلفًا.

ماسك يأمل أيضًا أن يفي ترامب بتعهداته بدعم العملات الرقمية التي يستثمر فيها. دعمه لترامب بدأ يؤتي ثماره، مع ازدياد قيمة شركاته مثل "تسلا"، ويتوقع ارتفاع "X" و"سبيس إكس" إن تم إدراجهما للتداول العام.

العلاقة بين ترامب وماسك تقود أمريكا إلى مسار جديد محفوف بالتساؤلات حول مدى استمراريتها. من ناحية، قد يجلب ماسك إلى البيت الأبيض خبرته في وادي السيليكون وأمواله، مع استمرار تبرعاته لدعم الجمهوريين، وسيطرته على وسائل التواصل الاجتماعي كأداة قوية لإدارة ترامب.

لكن ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية قاسية قد تؤثر سلبًا على أعمال تسلا في الصين. أيضًا، يشتهر ماسك بعدم التسامح مع من يعتبرهم عقبة، بينما يطالب ترامب بالولاء التام. هذه العوامل قد تؤدي لانهيار الشراكة في النهاية.