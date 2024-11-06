كيف علّق وزراء حكومة نتنياهو على فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية؟

بي بي سي

عبّر عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية من التيار اليميني المتطرف عن فرحتهم بفوز ترامب، وذلك بعد أن هنّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على "عودته التاريخية" إلى البيت الأبيض.

وكتب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على منصة إكس: "نعم، حفظ الله ترامب"، وعلق عليه بـ"نعم" فقد حان وقت الحكم والسيادة، ملمحاً إلى ضم الضفة الغربية.

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فعلق قائلاً: "حفظ الله إسرائيل، حفظ الله أمريكا".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، مخاطباً ترامب: "سنعمل معاً لتعزيز التحالف بين أميركا وإسرائيل، واستعادة الرهائن، وهزيمة محور الشر الذي تقوده إيران".

يصوت نواب البرلمان الإسرائيلي على الموافقة على مشروع قانون مثير للجدل كجزء من خطة الحكومة لإصلاح القضاء في القدس في 24 يوليو 2023.

بدورها، كتبت وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جمالائيل: "تهانينا الحارة لرئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب. إن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة هي رصيد استراتيجي لكلا البلدين، وسنواصل تعزيزها تحت رئاستكم".

أما وزير الثقافة ميكي زوهار فقد عبّر عن تفاؤله بفوز دونالد ترامب قائلاً: "نتطلع إلى الأعوام الأربعة المقبلة".

كما هنأ عضو الكنيست عن حزب عوتسما يهوديت ألموغ كوهين وكتب "النصر التام"، وأعرب وزير الخارجية السابق ووزير الطاقة والبنية التحتية الحالي إيلي كوهين نيابة عن حزب الليكود عن دعمه وكتب: "تهانينا لدونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في ولايتكم الأولى كرئيس لقد فعلتم أشياء عظيمة لإسرائيل وللعالم".

وأضاف: "نحن في أيام تاريخية، ولا شك أنه بفضل قيادتكم وإصراركم ستتمكنون من استعادة الاستقرار وتحقيق الرخاء وتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية، أولا وقبل كل شيء، والإضرار بالنظام في طهران، وهو الخطر الأكبر بالنسبة للعالم الحر".