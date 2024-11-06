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إيران عن فوز ترامب: لا علاقة لنا بهذه القضية

05:06 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

فاطمة مهاجراني

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القاهرة- مصراوي

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الأربعاء، ردًّا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات، إن هذه القضية "لا علاقة لنا بها".

وشددت فاطمة مهاجراني، خلال مؤتمر صحفي على أن "السياسات العامة للولايات المتحدة وإيران هي سياسات ثابتة" وهذه القضية "لن تشهد تغييرات مهمة وجدية" مع اختيار الأشخاص.

وحصل المرشح الجمهوري على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 224 للديمقراطية هاريس حتى الآن.

وبذلك يصبح ترامب، وهو الرئيس السابق للولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي رقم 47، وهو ثاني رئيس لولايتين غير متتاليتين في أمريكا.

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