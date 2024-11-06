الكرملين: بوتين ليس لديه خطط لتهنئة ترامب

القاهرة- مصراوي

قال متحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه خطط لتهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على فوزه.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وصلت إلى "أدنى مستوياتها في التاريخ" وإنه لا يستطيع قول أي شيء عن رد فعل بوتين.



وأضاف بيسكوف، "من المستحيل عمليا أن تصبح العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أسوأ لأنها بالفعل في أدنى مستوياتها في التاريخ".



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن فوز ترامب "يعكس بوضوح خيبة أمل الأمريكيين في أداء إدارة بايدن وبرنامج الانتخابات للحزب الديمقراطي الذي صاغته نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تم اختيارها على عجل لتحل محل الرئيس الحالي في السباق".



واتهم بيان وزارة الخارجية الديمقراطيين بشن "حملة دعائية" ضد ترامب، وقال إن الرئيس الجمهوري المنتخب سلط الضوء على قضايا تهم الأمريكيين "كموازنة للمسار العالمي الذي ينتهجه البيت الأبيض".

كما أشار البيان إلى أن فوز ترامب قد "يؤجج التوترات الداخلية والمرارة" بين التقدميين والمحافظين.



ولكن الوزارة لم ترحب أيضاً بفوز ترامب.

وحصل المرشح الجمهوري على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 224 للديمقراطية هاريس حتى الآن.

وبذلك يصبح ترامب، وهو الرئيس السابق للولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي رقم 47، وهو ثاني رئيس لولايتين غير متتاليتين في أمريكا.





