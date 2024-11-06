بعد تداول فيديو الواقعة.. إيقاف شخص في السعودية بعد تحرشه بامرأة

(وكالات)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، حيث ظهر فيه شخص يتحرش بامرأة في جدة.

من جهتها تجاوبت الجهات الأمنية بسرعة مع الحادثة، إذ أعلنت شرطة محافظة جدة عن اعتقال المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وصرح الأمن السعودي في بيان له: "تمكنت شرطة محافظة جدة من القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي وهو يتحرش بامرأة، وقد تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات النظامية".

كما نشر الأمن صورة (مموهة) للشخص المقبوض عليه، حيث ظهرت من الخلف، في خطوة لتأكيد استجابته السريعة للحادثة وتعزيز الشعور بالأمان في المجتمع.