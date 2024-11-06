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بسبب ارتكابه مخالفة.. إيقاف مصري بالسعودية وتغريمه 10 ملايين ريال

04:39 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

ضبط متهم-أرشيفية

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(وكالات)


أعلنت السلطات الأمنية في السعودية، إلقاء القبض على مواطن مصري بتهمة انتهاك قوانين البيئة، وذلك بعد قيامه بتفريغ مواد خرسانية في فناء نظيف بمنطقة المدينة المنورة، مما تسبب بتلوث الأرض وإلحاق الضرر بتربتها.

وأكدت الجهات الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، قبل إحالته للجهات المختصة لمتابعة قضيته.

وأشارت السلطات إلى أن العقوبات على أي نشاط أو سلوك يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تلويث التربة، أو التأثير على إمكانية استخدامها، أو الإضرار بخصائصها الطبيعية، تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي.

انتهاك قوانين البيئة السعودية السلطات الأمنية
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