هل تسحب واشنطن دعمها لكييف بعد فوز ترامب؟

القاهرة- مصراوي:

مع إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تضطر أوكرانيا قريبًا إلى التكيف مع خفض كبير في الدعم الأمريكي، ما قد يكون له تأثير حاسم على الحرب الجارية مع روسيا، إذ أن ترامب كان لديه شكوك في استمرار دعم واشنطن لكييف.

وطوال حملة ترامب الانتخابية، شكك الرئيس الجمهوري المنتخب ونائبه جيه دي فانس، في استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا، خاصة مع استمرار الحرب لأكثر من عامين ونصف.

وعلاوة على ذلك، أدلى ترامب بتعليقات تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تضغط على أوكرانيا لحملها على إبرام هدنة غير مستقرة مع روسيا.

وجاء فوز ترامب في لحظة حرجة في الصراع بالنسبة لكييف، فقد حققت روسيا مكاسب ثابتة في منطقة دونباس الشرقي ، التي يهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السيطرة عليها بالكامل.

وفي عهد إدارة بايدن، قدمت الولايات المتحدة عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات لأوكرانيا، في شكل أسلحة ومساعدات، وتخطط الإدارة لمواصلة زيادة الدعم قدر الإمكان لكييف قبل تولي ترامب منصبه.

وأشاد ترامب مرارًا ببوتين - وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تربطه به علاقة معقدة.

وهنأ زيلينسكي ترامب، الأربعاء، وقال إنه يقدر التزام ترامب "بالسلام من خلال القوة"، إذ كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نتطلع إلى عصر الولايات المتحدة الأمريكية القوية تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب.

وأضاف زيلينسكي، "نحن نعتمد على استمرار الدعم الحزبي القوي لأوكرانيا في الولايات المتحدة، ومهتمون بتطوير التعاون السياسي والاقتصادي المتبادل المنفعة والذي سيعود بالنفع على بلدينا".

وكثيرًا ما ردد ترامب أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا لم تكن لتبدأ لو كان رئيسا، كما تعهد بإنهاء الحرب، بل حتى أنه قال في بعض الأحيان أنه سيوقف الصراع المستمر منذ سنوات قبل توليه منصبه، فضلًا عن أنه يستطيع تسوية الصراع في يوم واحد.

وفي المناظرة الرئاسية التي جرت في أغسطس الماضي، رفض ترامب أن يقول إنه ملتزم بهزيمة أوكرانيا لروسيا. بينما في سبتمبر الماضي، اقترح أن أوكرانيا كان ينبغي لها أن "تتنازل قليلا" لموسكو، قائلا في حدث انتخابي إن "أي اتفاق، حتى أسوأ اتفاق، كان ليكون أفضل مما لدينا الآن".

وقال ترامب "لو عقدوا اتفاقا سيئا لكان الأمر أفضل كثيرا. كانوا ليتنازلوا قليلا وكان الجميع ليعيشوا".

وبعد أيام قليلة من تلك التعليقات، أكد ترامب عندما التقى زيلينسكي في مدينة نيويورك أنه سيعمل للحصول على صفقة جيدة "لكلا الجانبين".

وقال "لدينا علاقة جيدة للغاية، ولدي أيضًا علاقة جيدة للغاية، كما تعلمون، مع الرئيس بوتن. وأعتقد أنه إذا فزنا، فسوف نحل المشكلة بسرعة كبيرة".

وأضاف "أعتقد أن ذلك كان قبل فترة طويلة من تولي الرئاسة، قبل الـ20 من يناير، ولكن قبل ذلك بفترة طويلة أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى شيء مفيد للجانبين. لقد حان الوقت".

بدوره وضع زيلينسكي "خطة نصر"، وقال إن أوكرانيا لا تعارض المفاوضات، ولكن يجب أن تكون من "موقف قوة".

وفي مؤتمر صحفي في أواخر أكتوبر الماضي، قال الرئيس الأوكراني إن "ترامب يتحدث كثيرًا، لكنني لم أسمعه يقول إنه سيقلل من الدعم لأوكرانيا".

ورغم ذلك في مقابلة مع قناة كي بي إس الكورية الجنوبية، اعترف زيلينسكي بأن "الرئيس الأمريكي المقبل قد يعزز أو يضعف الدعم لأوكرانيا"، إذ قال "إذا ضعف هذا الدعم، فستستولي روسيا على المزيد من الأراضي، وهذا سيمنعنا من الفوز في هذه الحرب. هذه هي الحقيقة".

وأوضح أن "موقف أوكرانيا لا يتعلق بالتنازلات الإقليمية بل باستكشاف المسارات الدبلوماسية المحتملة التي تعتمد على التزام الولايات المتحدة. إن الرغبة الحقيقية من جانب الولايات المتحدة في إنهاء هذه الحرب بسرعة أمر بالغ الأهمية".

وقبل الانتخابات، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إيجاد سبل "لتأمين" هذا الدعم من ترامب. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه سينشئ مهمة لتنسيق توفير المعدات العسكرية والتدريب لأوكرانيا - وهو الجهد الذي قادته الولايات المتحدة إلى حد كبير.

وقدمت إدارة بايدن 20 مليار دولار من حزمة قروض مجموعة السبع البالغة 50 مليار دولار لأوكرانيا، والتي تم تمويلها أيضًا من الأصول الروسية المجمدة.