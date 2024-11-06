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إصابة إسرائيليين جراء عملية دهس شمالي رام الله

03:09 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)


أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة إسرائيليين اثنين بجروح طفيفة في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة شيلو شمالي رام الله.

وفي وقت سابق اليوم، وقع صاروخ في منتصف مطار بن جوريون الدولي الإسرائيلي، وهو أكبر مطارات إسرائيل.

وأعلنت السلطات توقيف حركة الطيران في المطار بعد وقوع الصاروخ.\

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، إنه تم إصابة 20 إسرائيليا نتيجة التدافع والازدحام.

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