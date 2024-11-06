إعلان

الكرملين: لا توجد معلومات عن نوايا الرئيس الروسي لتهنئة ترامب بالفوز

12:49 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

بوتين وترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)

علق القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الأربعاء، على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بالقول إن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في تسهيل إنهاء الصراع بأوكرانيا.

وقال الكرملين، في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد دائما أنه منفتح على الحوار، مشيرًا في الوقت ذاته أنه لا يمكن التكهن بنوايا الولايات المتحدة بخصوص إنهاء الحرب.

وأضاف الكرملين، أنه لا توجد أي معلومات عن تخطيط بوتين لتهنئة ترمب بالفوز في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات الأميركية شأن داخلي.

دونالد ترامب فلاديمير بوتين الكرملين الانتخابات الرئاسية الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعليق ساخر من زعيم عربي على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

إعلان

إعلان