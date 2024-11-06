الكرملين: لا توجد معلومات عن نوايا الرئيس الروسي لتهنئة ترامب بالفوز

(مصراوي)

علق القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الأربعاء، على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بالقول إن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في تسهيل إنهاء الصراع بأوكرانيا.

وقال الكرملين، في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد دائما أنه منفتح على الحوار، مشيرًا في الوقت ذاته أنه لا يمكن التكهن بنوايا الولايات المتحدة بخصوص إنهاء الحرب.



وأضاف الكرملين، أنه لا توجد أي معلومات عن تخطيط بوتين لتهنئة ترمب بالفوز في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات الأميركية شأن داخلي.