بعد فوزه.. حماس تطالب ترامب بالتوقف عن الانحياز الأعمي لإسرائيل

(مصراوي)

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، بيانًا علقت فيه على فوز ترامب بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، ضد الديمقراطية كاميلا هاريس، بالقول إن "موقف الحركة من الإدارة الأمريكية الجديدة، يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة".

وأضافت حماس، في بيانها "أنه لمن المؤسف الإشارة إلى أن جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ احتلال فلسطين عام 1948م، كانت لها مواقف سلبية من القضية الفلسطينية، وكانت دائما الداعم الأكبر للاحتلال الصهيوني في جميع المجالات والمناحي".

وتابع بيان حماس، أن إدارة الرئيس جو بايدن السابقة سلكت مسارًا منحازًا للاحتلال والعدوان، عبر منح مجرمي الحرب الصهاينة غطاءً سياسيًا وعسكريًا، للمضيّ في أبشع حروب الإبادة".



وطالبت حماس، ترامب بوقف "الانحياز الأعمى" لإسرائيل، والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافةل وقف العدوان على الشعب اللبناني.

وقالت حماس إن "الرئيس الأمريكي المنتخب مُطالب بالاستماع للأصوات التي تعالت من المجتمع الأمريكي نفسه منذ أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأكدت حماس، أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، مشددة أنه لن يتم القبول بأي مسار ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.