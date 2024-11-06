زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

القاهرة- مصراوي

بدأت ردود الفعل المهنئة من كافة أنحاء العالم تتوالى، فور إعلان المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ترامب، مؤكداً على تطلعه للعمل المشترك لإحلال "السلام والاستقرار" في الشرق الأوسط.

كما هنأ العاهل الأردني عبدالله الثاني، دونالد ترامب، بفوزه في الانتخابات الأمريكية، مؤكداً على أهمية تعزيزالعمل المشترك، لـ "خدمة للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وأعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تطلعه للعمل مع ترامب مرة أخرى، إذ قال في منشور له على منصة إكس "أتطلع لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".





هنّأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، المرشح الجمهوريّ دونالد ترامب على ما وصفه بـ "نصره التاريخي"، وأكّد أن "العلاقة الخاصة" بين بلديهما "ستستمر في الازدهار".

وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده للعمل المشترك. إذ قال ماكرون: "تهانينا للرئيس دونالد ترامب. نحن مستعدون للعمل معاً كما فعلنا لمدة أربع سنوات، من أجل المزيد من السلام والازدهار."

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أهمية العلاقات الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

كما هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس، ترامب مؤكداً على ضرورة العمل مع الولايات المتحدة "من أجل تشجيع الازدهار والحرية".

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دونالد ترامب بـ "صديقي" بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. معرباً عن أمله بأن "تصبح العلاقات التركية الأمريكية أقوى".





