حماس بعد إعلان ترامب فوزه بالبيت الأبيض: نحثه على التعلم من أخطاء بايدن

القاهرة- مصراوي

قال القيادي البارز في حركة حماس سامي أبو زهري، الأربعاء، إن دونالد ترامب سيخضع للاختبار بشأن تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

وقال أبو زهري لوكالة رويترز للأنباء: "نحث ترامب على التعلم من أخطاء (الرئيس جو) بايدن".

كما دعت حماس، وفقا لوكالة فرانس برس للأنباء، ترامب إلى "وقف الدعم الأعمى" لإسرائيل.

وسبق وأعلن المرشح الجمهوري، فوزه في سباق الانتخابات الرئاسية، إذ قال أصبحت الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، سأجعل أمريكا عظيمة مجددا،.

وأضاف، اليوم الأربعاء، "سنغلق الحدود أمام المجرمين،وسوف نصحح وضع حدودنا ونحن صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة".

وأعرب ترامب عن سعادته قائلًا، "الشعب منحني ولاية ثانية، فزنا في التصويت الشعبي وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب".

ووجه ترامب الشكر للشعب الأمريكي على انتخابه رئيسا مجددا.

وتابع المرشح الجمهوري، "لقد فزت فوزًا تاريخيًا، ويبدو أننا سنحافظ على الأغلبية في مجلس النواب، لقد فزنا بالتصويت الشعبي ونحو 315 صوتا في المجمع الانتخابي.

وشهدت انتخابات الرئاسة الحالية صراعًا محمومًا وحالة من الاستقطاب غير المسبوق بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفعل التقارب في الأرقام بين كليهما.

يذكر أن دونالد ترامب كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين عامي 2016 وحتى 2020، وخسر ولايته الثانية أمام الرئيس جو بايدن الذي حكم أمريكا على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة.