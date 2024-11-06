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الرئيس الأوكراني يعلق على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

11:40 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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(وكالات)

علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، على فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بالقول إنه يقدر التزام الرئيس ترامب بنهج تحقيق السلام باستخدام القوة في الشؤون العالمية.

وكان ترامب قد تعهد في تصريحات سابقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا حال فوزه بالانتخابات خلال 24 ساعة.

وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية مع حصوله على 270 صوتا من أصل 538 في المجمع الانتخابي ضد الديمقراطية كاميلا هاريس.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية
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