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بعد حديثه عن إنهاء الحروب.. روسيا: يجب أن يقدم ترامب خطوات ملموسة من أجل إنهاء الصراعات

11:20 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

ترامب

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن أطروحة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشأن إنهاء الصراعات في المنطقة يجب أن تدعمها خطوات ملموسة من قبل الجانب الأمريكي.

وأعلن ترامب وهو الرئيس السابق للولايات المتحدة، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد حصوله على 270 صوتًا من أصل 538 في المجمع الانتخابي.

وبذلك يصبح ترامب الرئيس الأمريكي رقم 47 وذلك بعد منافسة مع مرشحة الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس.

وقال ترامب، إن سيعمل على إنهاء الحروب المشتعلة في المنطقة وليس على إشعالها.

ترامب ماريا زاخاروفا الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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