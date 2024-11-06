بالأرقام.. ما يحتاجه ترامب للفوز رسميا في انتخابات الرئاسة الأمريكية

القاهرة- مصراوي

بدأ طريق نائبة الرئيس الأمريكي نحو النصر في انتخابات الرئاسة الأمريكية، في التقلص، حسب توقعات وسائل الإعلام الأمريكية.

ويمتلك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 267 صوتًا بالمجمع الانتخابي، مقابل 224 لمنافسته هاريس، حسب إحصاء موقع أكسيوس الأمريكي، ما يعني أن ترامب يحتاج فقط إلى 3 أصوات تجمع انتخابي للفوز بالرئاسة.

وسبق وأعلن المرشح الجمهوري، فوزه في سباق الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب، بعد إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، سأجعل أمريكا عظيمة مجددا، أصبحت الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وأضاف، اليوم الأربعاء، "سنغلق الحدود أمام المجرمين،وسوف نصحح وضع حدودنا ونحن صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة".

وأعرب ترامب عن سعادته قائلًا، "الشعب منحني ولاية ثانية، فزنا في التصويت الشعبي وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب".

ووجه ترامب الشكر للشعب الأمريكي على انتخابه رئيسا مجددا.

وتابع المرشح الجمهوري، "لقد فزت فوزًا تاريخيًا، ويبدو أننا سنحافظ على الأغلبية في مجلس النواب، لقد فزنا بالتصويت الشعبي ونحو 315 صوتا في المجمع الانتخابي.

وشهدت انتخابات الرئاسة الحالية صراعًا محمومًا وحالة من الاستقطاب غير المسبوق بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفعل التقارب في الأرقام بين كليهما.

يذكر أن دونالد ترامب كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين عامي 2016 وحتى 2020، وخسر ولايته الثانية أمام الرئيس جو بايدن الذي حكم أمريكا على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة.