عاجل| رسميا.. دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية 2024

القاهرة - (مصراوي):

فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بسباق الرئاسة الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية.

وحسم ترامب حسم السباق الانتخابي بعد حصوله على 277 صوتًا من أصل 538 هي إجمالي أصوات المجمع الانتخابي يتوزعون وفقًا للكثافات السكانية للولايات الأمريكية الـ50. ويحتاج أي مرشح لـ270 صوتا فقط لحسم الفوز.

وشهدت انتخابات الرئاسة الحالية صراعًا محمومًا وحالة من الاستقطاب غير المسبوق بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفعل التقارب في الأرقام بين كليهما.

يذكر أن دونالد ترامب كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين عامي 2016 وحتى 2020، وخسر ولايته الثانية أمام الرئيس جو بايدن الذي حكم أمريكا على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة.

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