الانتخابات الأمريكية.. ترامب يقترب من البيت الأبيض بعد فوزه بولاية بنسلفانيا الحاسمة

القاهرة- مصراوي

حصد مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على مجموع أصوات 267 في المجمع الانتخابي حتى اللحظة، بعد الفوز بولاية بنسلفانيا وهي إحدى الولايات المتأرجحة الحاسمة السبعة.

وتشير التوقعات إلى أن ترامب سيحقق انتصارًا كاسحًا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، متجاوزًا عتبة النصر بفارق كبير.

تعتبر بنسلفانيا من أهم الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأمريكية، حيث كانت نقطة تحول رئيسية لصالح ترامب في انتخابات 2016، قبل أن تعود لصالح الديمقراطيين في 2020 بفوز الرئيس الحالي جو بايدن.

يُذكر أن بنسلفانيا تزن 19 صوتًا، وهي من أكبر الولايات المتأرجحة التي تتغير نتائجها بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في كل دورة انتخابية.

وركز ترامب وكامالا هاريس الكثير من حملتهما على ولاية بنسلفانيا، حيث قاما بنحو 200 زيارة إلى الولاية بينهما.

وتوجّه المرشح الجمهوري إلى "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام أنصاره، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" البريطانية.

ويتقدم مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب حتى اللحظة على مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس في مجموع أصوات المجمع الانتخابي.