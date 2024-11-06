نانسي بيلوسي تفوز في انتخابات الكونجرس الأمريكي

القاهرة - (مصراوي):

فازت المرشحة الديمقراطية نانسي بيلوسي (84 عامًا) بانتخابات الكونجرس الأمريكي في الدائرة الانتخابية الحادية عشرة في كاليفورنيا، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وانعقدت، الثلاثاء، الخامس من نوفمبر الجاري انتخابات التجديد النصفي بمجلس النواب الأمريكي، وهي الانتخابات التي يتقدم فيها الجمهوريون بواقع 178 مقعدًا على الديمقراطيون الذين وصلوا إلى 143 مقعدًا.

وسبق أن تقلدت بيلوسي رئاسة مجلس النواب الأمريكي إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب في الفترة من 2016 وحتى 2020، وكانت دائمًا حجر عثرة في طريق حكم ترامب.

تم انتخاب بيلوسي لعضوية مجلس النواب لأول مرة في عام 1987، كما كانت أول امرأة تنتخب رئيسة لمجلس النواب الأمريكي. وقادت الديمقراطيين في مجلس النواب منذ عام 2003.

لعبت بيلوسي دورًا رئيسيًا في الجهود للضغط على الرئيس جو بايدن لسحب ترشحه لإعادة الانتخاب في 2024. وتعتبر على نطاق واسع واحدة من أكثر رؤساء مجلس النواب فعالية في التاريخ.