الانتخابات الأمريكية.. أنصار ترامب يحتفلون باقترابه من الفوز بكرسي الرئاسة (صور)

خوفًا من اغتيال الموساد.. قصة أغرب وأقدم سجين في العالم بعد الإفراج

القاهرة- مصراوي

بعد حصول ترامب على 247 صوتا في المجمع الانتخابي والاقتراب من الفوز بكرسي البيت الأبيض، خرج الآلاف من أنصاره للاحتفال في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية.

وسادت أجواء احتفالية في مقر حملة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بينما بدأ مؤيدو نائبة الرئيس جو بايدن والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في مغادرة المكان.

واختفى الحشد في مقر هاريس بعد إعلان أحد كبار أعضاء حملتها أنها لن تظهر الليلة، عقب إعلان فوز ترامب في ولايتين متأرجحتين.

وتمكن ترامب من حسم السباق الانتخابي في ولاية جورجيا المتأرجحة، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وحتى اللحظة، يتفوق ترامب على هاريس في مجموع أصوات المجمع الانتخابي، حيث حصل ترامب على 247 صوتًا مقابل 210 صوتًا لصالح هاريس. يحتاج الفائز إلى 270 صوتًا ليحصل على كرسي البيت الأبيض.

وفقًا للنتائج الأولية، يتقدم ترامب في جميع الولايات المتأرجحة ما عدا نيفادا، التي لم تنتهِ عمليات الاقتراع فيها بعد. ترامب يتقدم في 6 من أصل 7 ولايات متأرجحة، وهي (بنسلفانيا، ويسكونسن، جورجيا، نورث كارولينا، أريزونا، وميشيغان).

حتى الآن، حسم ترامب السباق في 25 ولاية، بينما يتفوق في 4 ولايات إضافية. في المقابل، تغلبت هاريس على ترامب في 17 ولاية بشكل نهائي، بينما تتفوق في 3 ولايات بناءً على النتائج الأولية.