بعد اقتراب ترامب من الفوز.. ملامح الحزن تظهر على أنصار هاريس (صور)

وكالات

غادر أنصار المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، التجمعات التي كان من المقرر أن تحتفل بفوزها بالرئاسة الأمريكية.

لكن الأنباء التي وردت من ولايتي كارولينا الشمالية وجورجيا، دفعتهم إلى المغادرة بعد تلاشي آمال فوز مرشحتهم الديمقراطية.

وتشير التقارير إلى أن مئات من مناصري هاريس بدؤوا في مغادرة تجمعات الديمقراطيين بسبب تضاؤل فرص المرشحة في الفوز.

واختفت حشود كاملة من المناصرين للمرشحة الديمقراطية أمام مقرها، بعدما أعلن أحد كبار حملتها أنها لن تظهر الليلة لإلقاء كلمة.

وشعر المناصرون الديمقراطيون بإحباط كبير في أعقاب الإعلان عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولايتين متأرجحتين.

من جانبه، قال مستشار حملة المرشح الجمهوري، لشؤون الأمريكيين العرب، إن الرئيس السابق دونالد ترامب سيعلن فوزه بالانتخابات بعد قليل، وفق تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية".

وتوجّه المرشح الجمهوري إلى "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام أنصاره، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" البريطانية.

ومن المرجح أن يفوز الرئيس السابق باثنتين من الولايات السبع المتأرجحة، ويتقدم في العديد من الولايات الأخرى.

في غضون ذلك، قال مساعدو المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إنها لن تتحدث الليلة.

وتمكن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، من حسم السابق الانتخابي في ولاية جورجيا المتأرجحة، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويتقدم مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب حتى اللحظة على مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس في مجموع أصوات المجمع الانتخابي.

وحسب النتائج الأولية، فقد حصد ترامب 246 صوتًا بالمجمع الانتخابي مقابل 210 صوتًا لكامالا هاريس، ويجب على الفائز بكرسي البيت الأبيض الوصول إلى 270 صوتًا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بتقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في جميع الولايات المتأرجحة ما عدا نيفادا التي لم تنته فيها عمليات الاقتراع.

ويتقدم ترامب في 6 من أصل سبع ولايات متأرجحة وهي (بنسلفانيا وويسكنسن وجورجيا ونورث كارولينا وأريزونا وميشيجان).

وحسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، السباق الانتخابي على الرئاسة الأمريكية في 25 ولاية، بينما يتقدم في النتائج الأولية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في 4 ولايات.

في المقابل، تغلّبت هاريس على ترامب في 17 ولاية بشكل نهائي، فيما تتقدم على المرشح الجمهوري في 3 ولايات بالنتائج الأولية.

وحصد ترامب النسبة الأكبر من أصوات الناخبين في ولايات أبرزها (ألاباما، فلوريدا، إنديانا، كنتاكي، ميسوري، أوكلاهوما، كارولينا الجنوبية، تينيسي، فيرجينيا الغربية، أركنساس، داكوتا الشمالية، وايمن، داكوتا الجنوبية، أوهايو، تكساس، ميسيسيبي، لويزيانا، مونتانا، يوتا).

على الجانب الآخر، تغلبت هاريس على ترامب في 17 ولايات أبرزها (ميريلاند، فيرمونت، ماساتشوستس، ديلاوير، كونتاكت، نيوجيرسي، إلينوي، آيلاند، نيويورك، كاليفورنيا، واشنطن).