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الانتخابات الأمريكية.. الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ بـ51 مقعدًا

07:42 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

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وكالات

فاز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد حصوله على 51 مقعدا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت قبل ساعات، بغالبية الولايات الأمريكية للتصويت بانتخابات الكونجرس الأمريكي بغرفتيه "النواب والشيوخ"، والتي تتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي مجلس النواب يتقدم الجمهوريون أيضًا حيث حصلوا حتى الآن على 35 مقعدًا من أصل 435 مقعدًا، فيما حصل الديمقراطيون إلى الآن على 16 مقعدًا.

ويختار الناخبون الأمريكيون في الانتخابات الحالية جميع أعضاء مجلس النواب والذي يتم تجديد أعضائه كل عامين، بينما ينتخب نحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ والذي يمتد إلى ست سنوات.

ويرى خبراء أن نتائج انتخابات الكونجرس ستؤثر على مصير رئيس الولايات المتحدة الجديد، إذ أن نيل الجمهوريون أغلبية الكونجرس حال فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالرئاسة سيحول دون ممارستها مهامها وبالعكس في حال فوز ترامب.

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