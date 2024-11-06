الانتخابات الأمريكية.. إخلاء مركز اقتراع بولاية أريزونا بعد التهديد بوجود قنبلة

القاهرة- مصراوي

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الشرطة الأمريكية أمرت بإخلاء مركز اقتراع بمقاطعة لاباز بولاية أريزونا بعد تلقي تهديد يفيد بوجود قنبلة داخل المركز.

وفي وقت سابق، قال مسؤول انتخابي مساء الثلاثاء، إن تهديدًا بوجود قنبلة دفع إلى إخلاء مبنى حكومي في ويست تشيستر بولاية بنسلفانيا، حيث توجد خدمات التصويت.

ونقلت سي إن إن عن جوش ماكسويل، رئيس مجلس انتخابات مقاطعة تشيستر، "كان هناك تهديد بوجود قنبلة لمركز الخدمات الحكومية في ويست تشيستر، بنسلفانيا، حيث توجد خدمات الناخبين هناك، ويتم تسليم بطاقات الاقتراع الشخصية بعد الساعة 8 مساءً. يتم فحص بطاقات الاقتراع بالبريد وجدولتها في مكان مختلف".

وقال ماكسويل، إن الكلاب تقوم حاليًا بتفتيش المبنى وسيعود إلى الخدمة قريبًا إذا لم يتم العثور على شيء.

ووفقا للشبكة الأمريكية، فإن ما حدث يضاف إلى سلسلة تهديدات القنابل المبلغ عنها في ولايات متأرجحة متعددة في يوم الانتخابات. كما أبلغت جورجيا وأريزونا عن تهديدات غير موثوقة بوجود قنابل، حيث قال المسؤولون هناك إنهم يشتبهون في أن التهديدات نشأت من روسيا.