نتائج أولية للانتخابات الأمريكية: هاريس تتقدم على ترامب في ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا

القاهرة- مصراوي

تتقدم مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، في كل من ولايتي ميشغان وبنسليفانا المتأرجحتين والحاسمتين في الانتخابات الأمريكية.

وحتى اللحظة حصل دونالد ترامب على نحو 137 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 99 صوتًا لمنافسته كامالا هاريس.

وفي النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، فاز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بولايتَي كانساس ولويزيانا بينما فازت مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس في نيويورك.

على مدار أكثر من 245 عامًا، كانت بنسلفانيا أكثر الولايات الأمريكية ترجيحًا لكفة المرشحين بالانتخابات الرئاسية، إذ تشير تحليلات أن 91% ممن فازوا بهذه الولاية أصبحوا رسميًا رؤساء للولايات المتحدة.