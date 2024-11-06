جوجل تعلق على خلل تقني أثّر على نتائج البحث حول مواقع التصويت لهاريس وترامب

وكالات

أعلنت شركة جوجل أنها تعمل على إصلاح خلل تقني أدى إلى ظهور "نتائج بحث مختلفة" عند البحث بعبارات مثل "أين يمكن التصويت لهاريس" و"أين يمكن التصويت لترامب".

وأوضحت الشركة أن نتائج البحث أظهرت مواقع مراكز اقتراع عند البحث عن التصويت للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بينما كانت تعرض مقالات وتقارير إخبارية عند البحث عن التصويت للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقد أثار إيلون ماسك، الداعم البارز لترامب، هذه المشكلة يوم الثلاثاء، بينما بررت جوجل أن الخلل مرتبط بتطابق أسماء بعض المقاطعات مع اسم "هاريس" في تكساس واسم "فانس" في ولاية نورث كارولينا، في إشارة إلى جي دي فانس، مرشح نائب ترامب.

وأكدت الشركة أنها بصدد معالجة هذا الخلل، مشيرة إلى أن نسبة صغيرة فقط من المستخدمين تقوم بالبحث بهذه الطريقة.

يذكر أن الناخبين الأمربكيين أدلوا بأصواتهم لاختيار الرئيس الـ47 بين كامالا هاريس والدونالد ترامب، وسط حملة انتخابية شهدت تقلبات، أبرزها تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال وانسحاب الرئيس جو بايدن من السباق، ما أتاح لهاريس خوض المنافسة.

ووفقاً لمختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، أدلى أكثر من 80 مليون أميركي بأصواتهم بالفعل عبر الاقتراع المبكر بالبريد أو الحضور الشخصي.