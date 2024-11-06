الانتخابات الأمريكية.. الاشتباه بقنبلة داخل إحدى مراكز التصويت في بنسلفانيا

القاهرة- مصراوي

قال مسؤول انتخابي مساء الثلاثاء، إن تهديدًا بوجود قنبلة دفع إلى إخلاء مبنى حكومي في ويست تشيستر بولاية بنسلفانيا، حيث توجد خدمات التصويت.

ونقلت سي إن إن عن جوش ماكسويل، رئيس مجلس انتخابات مقاطعة تشيستر، "كان هناك تهديد بوجود قنبلة لمركز الخدمات الحكومية في ويست تشيستر، بنسلفانيا، حيث توجد خدمات الناخبين هناك، ويتم تسليم بطاقات الاقتراع الشخصية بعد الساعة 8 مساءً. يتم فحص بطاقات الاقتراع بالبريد وجدولتها في مكان مختلف".

وقال ماكسويل، إن الكلاب تقوم حاليًا بتفتيش المبنى وسيعود إلى الخدمة قريبًا إذا لم يتم العثور على شيء.

ووفقا للشبكة الأمريكية، فإن ما حدث يضاف إلى سلسلة تهديدات القنابل المبلغ عنها في ولايات متأرجحة متعددة في يوم الانتخابات. كما أبلغت جورجيا وأريزونا عن تهديدات غير موثوقة بوجود قنابل، حيث قال المسؤولون هناك إنهم يشتبهون في أن التهديدات نشأت من روسيا.

وقال مات سميتريسكي، المقيم في ويست تشيستر، البالغ من العمر 33 عامًا، لشبكة CNN إنه وصل إلى مبنى خدمات الناخبين في وقت متأخر من اليوم لتجنب الخطوط ولكن تم رفضه مؤقتًا.

تتقدم مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس في ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات المتأرجحة والحاسمة في أمريكا.

حتى اللحظة حصلت هاريس على نحو 55.5 من الأصوات مقابل 43.2 لترامب في الولاية الحاسمة، بعد فرز نحو 30% من الأصوات.

وفي وقت سابق، قال الرئيس السابق دونالد ترامب مساء الثلاثاء، إنه إذا فاز بولاية بنسلفانيا، فسيفوز "بكل الصفقة". جاء ذلك خلال اتصاله ببرنامج إذاعي في فيلادلفيا، حيث حث الناخبين الجمهوريين على البقاء في طوابير التصويت وعدم المغادرة.

قال ترامب في برنامج Rich Zeoli Show على إذاعة Talk Radio 1210 WPHT في فيلادلفيا: "إذا فزنا بولاية بنسلفانيا، سنفوز بكل الصفقة".

وتابع ترامب: "سنجعل هذا البلد أكبر من أي وقت مضى، لكن عليك أن تبقى في الصف. ولا تدعهم يبطئون في الكرة. لديك حق قانوني مطلق وتحصل على هذا التصويت لأننا إذا فزنا بولاية بنسلفانيا، وإذا فزنا بالكومنولث القديم الجيد، فسنفوز بكل شيء. وقال ترامب "نفوز بكل شيء".

انتهت منذ قليل عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية 2025 في عدد من الولايات وفي مقدمتها ولايتي إنديانا وكنتاكي.