ترامب يتقدم في إنديانا وكنتاكي.. هل تكرر المفاجأة الانتخابية كما في 2020؟

القاهرة - (مصراوي):

انتهت منذ قليل عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية 2025 في عدد من الولايات وفي مقدمتها ولايتي إنديانا وكنتاكي.

ومع انطلاق عملية فرز الأصوات تفيد المؤشرات الأولية بتقدم دونالد ترامب في ولاية "إنديانا" الجمهورية بامتياز بنسبة 62% مقابل 37% لهاريس بعد فرز 15 بالمئة من الأصوات.

ويتقدم ترامب في ولاية "كنتاكي" والتي تعد من الولايات التي يعتمد عليها الجمهوريون أيضًا، يتقدم فيها المرشح الجمهوري بنسبة 71% مقابل 27% بعد فرز 10 بالمئة من الأصوات.

وبالرغم من عدم الانتهاء من فرز كل الأصوات، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، دونالد ترامب بولايتي "إنديانا وكنتاكي" واقتناصه 19 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وبالرغم من تفاؤل مناصري دونالد ترامب بتقدمه في هاتين الولايتين إلا أن البعض يستعيد المشهد في انتخابات عام 2020، والتي فاز خلالها ترامب بالولايتين ذاتهما على الصعيد الشعبي إلا أن المجمع الانتخابي منح أصوات الولايتين للمرشح الديمقراطي أنذاك جو بايدن.

وتعد انتخابات الرئاسة الأمريكية حالة متفردة لا يوجد مثيل لها بالعالم، إذ تنقسم إلى مرحلتين الأولى تكون من خلال ترشيح شعبي مباشر، بينما المرحلة الثانية تكون من خلال ترشيح المجمع الانتخابي والذي يتكون من 538 مصوتًا.

وفي سياق منفصل، قالت شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية، إنه لا علم لها بحوادث الغش التي أشار لها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكان المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، تحدث عن أن هناك الكثير من الحديث عن غش كبير في مدينة فيلادلفيا وقوات الأمن قادمة الآن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم واختيار ساكن جديد للبيت الأبيض، من بين 5 مرشحين أبرزهم الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.

وافتتحت صباح الخامس من نوفمبر مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية، على مدار ساعات متلاحقة نتيجة امتداد الولايات المتحدة في 6 مناطق زمنية مختلفة.

وعلى مدار الساعات الماضية، شهدت عدّة مراكز اقتراع في بعض الولايات، أحداث أمنية وتقنية أدّت إلى تعطل عمليات التصويت في مراكز بولايتي جورجيا وبنسلفانيا.