نتائج أولية للانتخابات الأمريكية.. هاريس تتقدم في ولاية كارولينا الشمالية المتأرجحة

القاهرة- مصراوي

تقدمت مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس في ولاية كارولينا الشمالية إحدى الولايات السبع المتأرجحة، حيث حصلت هاريس على نسبة 68.1% بينما حصل مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على 30.7%.

فيما تقدم مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في ولاية جورجيا إحدى الولايات المتأرجحة السبعة، بنسبة 60.4 %، بينما حصلت مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس على نحو 39.2%.

تقدمت مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس في ولايتي فيرمونت حيث حصلت هاريس في ولاية فيرمونت على نسبة 57.9 % بينما حصل مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على نسبة 39.3 %.

وكانت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولايتي كنتاكي وإنديانا.

ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإن ترامب حصد 61.4%من أصوات الناخبين في ولاية إنديانا، فيما حصلت هاريس على 37.2 %.

وفي ولاية كنتاكي حصل ترامب على 70.4 %من أصوات الناخبين، بينما حصدت هاريس على 28.5 %.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن مدينة ميلواكي "كبرى مدن ويسكونسن" ستعيد فرز 30 ألف صوت كإجراء احترازي، وفق ما نقلته "العربية – الحدث" عن مراسلتها.

وفي سياق منفصل، قالت شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية، إنه لا علم لها بحوادث الغش التي أشار لها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.