الانتخابات الأمريكية.. نتائج أولية تظهر تقدم ترامب على هاريس في كارولينا الجنوبية

وكالات

أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في ولاية كارولينا الجنوبية.

وأوضحت النتائج الأولية، أن ترامب حصل على 61.3% من أصوات الناخبين، بينما حصلت هاريس على 37.7%.

كذلك، أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، في ولاية نيو هامبشر.

وأشارت النتائج إلى أن هاريس حصلت على 56.8% من أصوات الناخبين، فيما حصد ترامب 42.8%.

بينما أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في ولاية فيرجينيا.

وبيّنت النتائج الأولية حصول ترامب على 55.1% من أصوات الناخبين، بينما حصدت هاريس 43.6%.

في المقابل، أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، على مكنافسها لاجمهوري دونالد ترامب، في ولاية جورجيا.

وأشارت النتائج الأولية إلى حصول هاريس على 55% من أصوات الناخبين، بينما حصد ترامب 44.6%.

و أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بولايتي إنديانا وكنتاكي ويحصل على 19 صوتًا في المجمع الانتخابي، بينما فازت مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس بولاية فيرمونت وحصلت على 3 أصوات في المجمع الانتخابي.

وكانت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولايتي كنتاكي وإنديانا.

ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإن ترامب حصد 61.4%من أصوات الناخبين في ولاية إنديانا، فيما حصلت هاريس على 37.2 %.

وفي ولاية كنتاكي حصل ترامب على 70.4 %من أصوات الناخبين، بينما حصدت هاريس على 28.5 %.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن مدينة ميلواكي "كبرى مدن ويسكونسن" ستعيد فرز 30 ألف صوت كإجراء احترازي، وفق ما نقلته "العربية – الحدث" عن مراسلتها.

وفي سياق منفصل، قالت شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية، إنه لا علم لها بحوادث الغش التي أشار لها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكان المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، تحدث عن أن هناك الكثير من الحديث عن غش كبير في مدينة فيلادلفيا وقوات الأمن قادمة الآن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم واختيار ساكن جديد للبيت الأبيض، من بين 5 مرشحين أبرزهم الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.

وافتُتحت مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية، على مدار ساعات متلاحقة نتيجة امتداد الولايات المتحدة في 6 مناطق زمنية مختلفة.

وعلى مدار الساعات الماضية، شهدت عدّة مراكز اقتراع في بعض الولايات، أحداث أمنية وتقنية أدّت إلى تعطل عمليات التصويت في مراكز بولايتي جورجيا وبنسلفانيا.