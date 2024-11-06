الانتخابات الأمريكية.. نتائج أولية تظهر تقدم ترامب على هاريس في فلوريدا

وكالات

أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في ولاية فلوريدا.

وتشير النتائج الأولية إلى حصول ترامب على 50.6%، فيما حصدت هاريس 48.7% من أصوات الناخبين، وفق موقع أكسيوس الأمريكي.

وأكدت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولايتي كنتاكي وإنديانا.

ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإن ترامب حصد 70.2% من أصوات الناخبين في ولاية إنديانا، فيما حصلت هاريس على 27.1%.

وفي ولاية كنتاكي حصل ترامب على 66.3% من أصوات الناخبين، بينما حصدت هاريس على 32.5%.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن مدينة ميلواكي "كبرى مدن ويسكونسن" ستعيد فرز 30 ألف صوت كإجراء احترازي، وفق ما نقلته "العربية – الحدث" عن مراسلتها.

وفي سياق منفصل، قالت شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية، إنه لا علم لها بحوادث الغش التي أشار لها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكان المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، تحدث عن أن هناك الكثير من الحديث عن غش كبير في مدينة فيلادلفيا وقوات الأمن قادمة الآن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم واختيار ساكن جديد للبيت الأبيض، من بين 5 مرشحين أبرزهم الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.

وافتُتحت مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية، على مدار ساعات متلاحقة نتيجة امتداد الولايات المتحدة في 6 مناطق زمنية مختلفة.

وعلى مدار الساعات الماضية، شهدت عدّة مراكز اقتراع في بعض الولايات، أحداث أمنية وتقنية أدّت إلى تعطل عمليات التصويت في مراكز بولايتي جورجيا وبنسلفانيا.