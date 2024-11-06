وكالة الأمن السيبراني تكذّب ادّعاءات ترامب بشأن عمليات غش في بنسلفانيا

وكالات

قالت الإذاعة الأمريكية الرسمية "صوت أمريكا" نقلا عن مستشارة وكالة الأمن السيبراني، إنه لم يتم رصد أي أحداث يمكن أن تؤثر على أمن البنية التحتية للانتخابات.

وأكدت مستشارة وكالة الأمن السيبراني، عدم وجود تقارير أو بيانات تدعم ادعاءات الغش في بنسلفانيا.

وفي وقت سابق، قالت شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية، إنه لا علم لها بحوادث الغش التي أشار لها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكان المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، تحدث عن أن هناك الكثير من الحديث عن غش كبير في مدينة فيلادلفيا وقوات الأمن قادمة الآن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم واختيار ساكن جديد للبيت الأبيض، من بين 5 مرشحين أبرزهم الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.

وافتُتحت مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية، على مدار ساعات متلاحقة نتيجة امتداد الولايات المتحدة في 6 مناطق زمنية مختلفة.

وعلى مدار الساعات الماضية، شهدت عدّة مراكز اقتراع في بعض الولايات، أحداث أمنية وتقنية أدّت إلى تعطل عمليات التصويت في مراكز بولايتي جورجيا وبنسلفانيا.