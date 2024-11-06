‏مسؤول انتخابي: 4 مواقع في أريزونا تلقت تهديدات كاذبة بوجود قنابل

وكالات

قال مسؤول انتخابي في ولاية أريزونا، إن 4 مواقع تلقت تهديدات كاذبة بوجود قنابل ويعتقدون أن مصدر التهديدات روسيا.

وكانت ولاية جورجيا، أخلت مركزين للاقتراع بشكل مؤقت بعد تهديدات بوجود قنابل، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت مديرة التسجيل والانتخابات في المقاطعة، نادين ويليامز، إن السلطات تلقت بلاغات عن 5 تهديدات غير موثوقة بوجود قنابل داخل بعض مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أنه تم إخلاء موقعين بمقاطعة فولتون لمدة نصف ساعة بشكل مؤقت.

وأكدت ويليامز، أن الموقعين الانتخابيين استأنفا عملهما مجددا بعد التحقق من كذب التهديدات، موضحة أن كافة مراكز الاقتراع في الولاية آمنة في ظل نشاط السلطات الأمنية.

وأشار مسؤولون محليون في جورجيا، إلى أنهم سيتقدمون بطلب للحصول على أمر من المحكمة لتمديد ساعات التصويت بسبب تعطيل المراكز التي استهدفها التهديد الكاذب.

واتهم سكرتير ولاية جورجيا "وزير خارجية الولاية"، براد رافينسبيرجر، روسيا بالمسؤولية عن التهديد الكاذب بوجود قنابل داخل لجان الاقتراع في الولاية.