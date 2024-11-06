بعد إغلاق الصناديق.. ترامب يتقدم في ولايتين كلاهما باللون الأحمر

القاهرة - (مصراوي):

انتهت منذ قليل عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية 2025 في ولايتين هما إنديانا وكنتاكي.

واشتعل الصراع خلال الساعات الأخيرة من عمليات التصويت بين كل من مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

ومع غلق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات، تتحدث المؤشرات الأولية عن تقدم دونالد ترامب بولاية "إنديانا" الجمهورية بامتياز بنسبة 62% مقابل 37% لهاريس من إجمالي 5 بالمئة تم فرزها حتى الآن.

ويتقدم ترامب في ولاية "كنتاكي" والتي تعد من الولايات التي يعتمد عليها الجمهوريون أيضًا، يتقدم فيها المرشح الجمهوري بنسبة 64% مقابل 32% بعد فرز 2 بالمئة من الأصوات.

إلى ذلك فإن دونالد ترامب أثار جدلًا عندما تحدث عن وجود حالات غش في عدد من مراكز الاقتراع بمقاطعة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا التي يأمل كلا المرشحين في نيل أصواتها.

وردًا على اتهاماته قالت قالت شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية، إنه لا علم لها بحوادث الغش التي أشار لها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم واختيار ساكن جديد للبيت الأبيض، من بين 5 مرشحين أبرزهم الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.

وافتتحت مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية، على مدار ساعات متلاحقة نتيجة امتداد الولايات المتحدة في 6 مناطق زمنية مختلفة.

وعلى مدار الساعات الماضية، شهدت عدّة مراكز اقتراع في بعض الولايات، أحداث أمنية وتقنية أدّت إلى تعطل عمليات التصويت في مراكز بولايتي جورجيا وبنسلفانيا.

وقبل وقت قليل من إغلاق مراكز الاقتراع أعلنت السلطات في بعض المدن عن مد عملية التصويت لأسباب تتعلق ببعض المشاكل التقنية التي حالت دون قدرة ناخبين على الإدلاء بأصواتهم أو لتعطل بعض المراكز لأسباب أمنية.