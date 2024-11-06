إعلان

3 أسباب وراء العزل.. ما هي نقاط الخلاف بين يوآف جالانت ونتنياهو؟

01:10 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو يوآف جالانت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت، عن الأسباب الرئيسية التي تسببت في إقالته، مؤكدا أن عزله من منصبه يأتي نتيجة خلافات بشأن ثلاث قضايا، بحسب روسيا اليوم.

وقال جالانت، إن الخلاف الأول يتعلق بقضية التجنيد، قائلا: "أنا أرى أن كل من هو في سن التجنيد يجب أن يلتحق بالجيش، ولا يجوز تمرير قانون يعفي آلاف المواطنين من التجنيد".

وأضاف الوزير المقال، أن الخلاف الثاني: هو إعادة الأسرى المحتجزين في غزة، قائلا: "علينا إعادة المختطفين بأسرع ما يمكن، وهذا هدف يمكن تحقيقه بقدر من التنازلات، وبعضها مؤلم".

وأشار إلى أن الخلاف الثالث، يتعلق باستخلاص العبر من خلال تحقيق رسمي منهجي في ما حدث، قائلا: "للأسف يجب التعايش لسنوات طويلة مع حالة الحرب هذه".

وأكد أن قرار إقالته جاء بسبب إصراره على وجوب تشكيل هيئة تحقيق رسمية، لافتا إلى أنه خلال سنوات عديدة من خدمته في الجيش تعلم أنه في أوقات عدم الوضوح يجب الاحتكام للقيم.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، في خضم استمرار الحرب في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وامتدادها إلى لبنان عبر عملية عسكرية برية.

وأعلن رئيس الوزراء أنه عين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع بدل جالانت.

وانعكست إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، على الجمهور الإسرائيلي سلبا، إذ أُطلقت دعوات للنزول إلى الشوارع وعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرين أنه باع الجيش للحريديم.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق الشوارع المحيطة بمنزل نتنياهو وإغلاق شارع أيالون في تل أبيب، خوفا من المظاهرات الاحتجاجية.

بنيامين نتنياهو يوآف جالانت إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت سبب إقالة يوآف جالانت إقالة جالانت من حكومة نتنياهو ردود فعل متباينة على إقالة جالانت بن غفير يحتفي يحتفي بإقالة جالانت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هدم منزل وسقوط 4 شهداء.. ماذا حدث في بلدة قباطية جنوب جنين؟

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

نتائج أولية.. ترامب يكتسح هاريس في ولايتي كنتاكي وإنديانا
ترامب VS هاريس.. تغطية خاصة لأهم انتخابات رئاسية في أمريكا (لحظة بلحظة)