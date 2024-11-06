‌‏ردًا على ترامب.. شرطة فيلادلفيا: لا علم لها بحوادث الغش التي أشار لها

وكالات

قالت شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية، إنه لا علم لها بحوادث الغش التي أشار لها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكان المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، تحدث عن أن هناك الكثير من الحديث عن غش كبير في مدينة فيلادلفيا وقوات الأمن قادمة الآن.

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق، عن ثقته من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف ترامب: "حملتنا كانت ناجحة وأنا واثق من الفوز، تقدمنا تقدما كبيرا وهذا ما يبدو من المشاركة الواسعة للجمهوريين في التصويت".

وأضاف ترامب، "سأعترف بالخسارة، إذا كانت الانتخابات نزيهة وعادلة، وأداؤنا جيد للغاية في الولايات المتأرجحة، لكن يجب أن تظهر نتائج الانتخابات بشكل مبكر الليلة.

وواصل ترامب الشكوى من المدة التي قد تستغرقها عملية جمع النتائج نظرا لأنهم "أنفقوا كل هذه الأموال على الآلات"، مستشهدا بالانتخابات الفرنسية كمثال على الانتخابات السريعة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم واختيار ساكن جديد للبيت الأبيض، من بين 5 مرشحين أبرزهم الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.

وافتُتحت مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية، على مدار ساعات متلاحقة نتيجة امتداد الولايات المتحدة في 6 مناطق زمنية مختلفة.

وعلى مدار الساعات الماضية، شهدت عدّة مراكز اقتراع في بعض الولايات، أحداث أمنية وتقنية أدّت إلى تعطل عمليات التصويت في مراكز بولايتي جورجيا وبنسلفانيا.