الانتخابات الأمريكية.. ترامب يعلن عن حالات غش في فيلادلفيا والشرطة تعلق

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، إن هناك أحاديث كثيرة عن حالات غشّ في فيلادلفيا.

وكتب ترامب على صفحته بموقع تروث سوشيال: "الكثير من الحديث عن الغش الهائل في فيلادلفيا. تطبيق القانون قادم".

ومن جانبها، قالت إدارة شرطة فيلادلفيا لشبكة CNN، إنهم لم يكونوا على علم بما كان يشير إليه ترامب في منشور Truth Social يدعي "الغش الهائل" ولم يعرفوا أي مشاكل في التصويت تتطلب استجابة لإنفاذ القانون.

قدم ترامب لسنوات مزاعم لا أساس لها بشأن الغش في الانتخابات في فيلادلفيا. وكرر مثل هذه المزاعم في وقت سابق من هذا الخريف، قائلاً في حدث في بنسلفانيا في سبتمبر، دون تفاصيل، "انهم يغشون في هذه الولاية، خاصة في فيلادلفيا".

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.