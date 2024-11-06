أمريكا تحذر العراق من أن إسرائيل قد تهاجمه إذا لم يمنع الهجوم الإيراني

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية تشير لنية إيران مهاجمة إسرائيل من العراق، لافتين إلى أن الحرس الثوري الإيراني نقل مسيرات وصواريخ لفصائل شيعية في العراق.

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن واشنطن حذرت إيران علنا وبشكل خاص من شن هجوم على إسرائيل، مؤكدا أن الإيرانيين لم يظهروا حتى الآن أي استعداد لخفض التصعيد.

وذكر المسؤول الأمريكي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث مع رئيس وزراء العراق عن هجوم إيران المتوقع من العراق، كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس وزراء العراق بشأن القضية ذاتها.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن سوليفان وبلينكن ضغطا على رئيس وزراء العراق لوقف هجمات الفصائل ضد القوات الأمريكية، كما أبلغاه بضرورة عدم السماح لإيران بمهاجمة إسرائيل من العراق.

ونوّه مسؤولون أمريكيون إلى أن واشنطن حذرت بغداد من أن إسرائيل قد تهاجم العراق إذا لم يمنع الهجوم الإيراني.