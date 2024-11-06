قنابل وأسلحة.. حوادث هددت الانتخابات الرئاسية الأمريكية

كتب- محمود الطوخي

بعد ساعات من انطلاق عمليات التصويت في السباق الرئاسي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تخللت عدّة أحداث أمنية مجريات العملية الانتخابية في عدد من الولايات، أدّت إلى تعطيل عمليات التصويت في عدد من مراكز الاقتراع.

لجان انتخابية مُفخخة..!

في ولاية جورجيا، أخلت السلطات مركزين للاقتراع بشكل مؤقت بعد تهديدات بوجود قنابل، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت مديرة التسجيل والانتخابات في المقاطعة، نادين ويليامز، إن السلطات تلقت بلاغات عن 5 تهديدات غير موثوقة بوجود قنابل داخل بعض مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أنه تم إخلاء موقعين بمقاطعة فولتون لمدة نصف ساعة بشكل مؤقت.

وأكدت ويليامز، أن الموقعين الانتخابيين استأنفا عملهما مجددا بعد التحقق من كذب التهديدات، موضحة أن كافة مراكز الاقتراع في الولاية آمنة في ظل نشاط السلطات الأمنية.

وأشار مسؤولون محليون في جورجيا، إلى أنهم سيتقدمون بطلب للحصول على أمر من المحكمة لتمديد ساعات التصويت بسبب تعطيل المراكز التي استهدفها التهديد الكاذب.

واتهم سكرتير ولاية جورجيا "وزير خارجية الولاية"، براد رافينسبيرجر، روسيا بالمسؤولية عن التهديد الكاذب بوجود قنابل داخل لجان الاقتراع في الولاية.

تهديد في "الكابيتول"

في العاصمة واشنطن، اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا يحمل يحمل مسدس إشارات ضوئية ومشعلا، داخل مركز الزوار بمبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" في العاصمة واشنطن.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أن الرجل كانت تفوح منه رائحة "تشبه الوقود"، موضحة أن عناصرها عملت على توقيف الرجل خلال عمليات تفتيش داخل مركز الزوار.

وكشفت في منشور على منصة "إكس"، أن الرجل "كانت تفوح منه رائحة الوقود، وكان يحمل مشعلا ومسدس إشارات ضوئية"، دون أن تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وعلى إثر ذلك، أغلقت الشرطة مركز الزوار، بعدما ألغت جميع الجولات داخل الكونجرس، إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة واشنطن، ووضع المدينة في حالة تأهب لمواجهة أعمال عنف محتملة عقب الانتخابات.

‏ونوّهت شرطة الكونجرس، إلى أن عناصرها ستظل في حالة تأهب قصوى للتهديدات المحتملة حتى تنصيب رئيس جديد في يناير المقبل.

مخاوف من أعمال عنف

رغم مرور 4 سنوات على أحداث اقتحام مبنى الكونجرس من قِبل أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب عام 2020، يتخوف المسؤولون الأمريكيون من تكرار المشاهد "غير المسبوقة" على مر تاريخ الولايات المتحدة.

وفي إطار ذلك، دعا المدّعون العامّون في 3 أقاليم و47 ولاية أمريكية، الناخبون إلى المحافظة على "سلمية" العملية الانتخابية والابتعاد عن ممارسة العنف في حال اعتراضهم على نتائج الانتخابات.

لكن البيان الذي صدر اليوم الثلاثاء، رفضت 3 ولايات أمريكية التوقيع عليه وهم (تكساس ومونتانا وإنديانا).

وفي البيان، طالب المدعون في الولايات الـ47، الناخبين إلى "التصويت والمشاركة في نقاش مجتمعي، وقبل كل شيء، احترام نزاهة العملية الديمقراطية".

وشدد المدّعون على أن "لا مكان للعنف في العملية الديمقراطية، وسنمارس سلطتنا لإنفاذ القانون ضد أي أعمال غير قانونية تهددها".

عطل فنّي في بنسلفانيا

أعلن المسؤولون في مقاطعة كامبريا بولاية بنسلفانيا، تمديد فترة التصويت في مراكز الاقتراع بعد عطل فني أصاب البرنامج، ما أعاق قدرة الناخبين على مسح بطاقات الاقتراع.

وقد شكى مواطنون من تعطل البرنامج الذي أدى إلى خلو مراكز الاقتراع بالمقاطعة من الناخبين، أو اضطرارهم إلى الانتظار على أمل إصلاح العطل الفني.

لذا، تقدم المسؤولون في المقاطعة بطلب لتمديد فترة التصويت، بعد استدعاء متخصصين في تكنولوجيا المعلومات لإصلاح العطل الفني.

وأكد المتحدث باسم وزارة ولاية بنسلفانيا، مات هيكل، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مسؤولي المقاطعة على معالجة العطل في البرنامج.

ونوّه إلى أن الناخبين في الولاية يمكنهم التصويت عبر الاقتراع الورقي، في أثناء معالجة العطل في البرنامج.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم واختيار ساكن جديد للبيت الأبيض، من بين 5 مرشحين أبرزهم الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.

وتُفتتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية، على مدار ساعات متلاحقة نتيجة امتداد الولايات المتحدة في 6 مناطق زمنية مختلفة.