أوباما: قد لا نعرف نتيجة الانتخابات هذه الليلة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن فرز كل بطاقة اقتراع في انتخابات عام 2020 استغرق عدة أيام.

وأضاف أن من المحتمل "ألا نعرف النتيجة الليلة في هذا العام أيضا.

وبدأت اليوم الثلاثاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تشهد تنافسًا بين خمسة مرشحين، أبرزهم مرشحة الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها في عدد من الولايات الأمريكية.

في حال فوز هاريس، التي تشغل منصب نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، ستصبح أول امرأة، وأول شخصية سوداء آسيوية الأصل ومهاجرة تتولى الرئاسة الأمريكية. أما إذا فاز ترامب، فسيحصل الجمهوري على فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.

كما أن فوز ترامب سيجعله أول رئيس أمريكي يخوض انتخابات بعد محاكمته بتهم جنائية، حيث يواجه 80 تهمة موجهة ضده. وتعد هذه الانتخابات من أكثر الأحداث المرتقبة في تاريخ الولايات المتحدة الحديثة، مع انطلاق عملية التصويت الأولى.

وتضمنت مشاهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأكثر ترقبًا في تاريخ الولايات المتحدة إقبالًا واسعًا من الناخبين، حيث اصطفوا في طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر في ولايات مختلفة.