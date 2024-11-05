بيونسيه.. هل تصبح فألاً سيئاً للديمقراطيين أمام دونالد ترامب؟

القاهرة - (مصراوي):

للفوز "استخدم كل أسلحتك".. هكذا يفكر عادة المرشحون لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إذ يحاول كل مرشح أن يتغلب على منافسه بكل السبل والوسائل المتاحة، فمن الوعود السياسية والإغراء بالمال وحتى الاستعانة بالفنانين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا.

وتعد انتخابات الرئاسة الأمريكية حالة متفردة لا يوجد مثيل لها بالعالم، إذ تنقسم إلى مرحلتين الأولى تكون من خلال ترشيح شعبي مباشر، بينما المرحلة الثانية تكون من خلال ترشيح المجمع الانتخابي والذي يتكون من 538 مصوتًا.

وفي عام 2016 استعانت المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون، خلال أحد تجمعاتها الانتخابية في كليفلاند بمغنية البوب الشهيرة بيونسيه لاستمالة وكسب ود محبيها.

وحرصت بيونسيه خلال تواجدها رفقة كلينتون والتي كانت تتنافس على مقعد الرئاسة مع المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب، على تقديم فقرة غنائية أمام حشد من الجماهير تجاوز الـ40 ألفًا.

وبرغم استنفاذ الديمقراطيون في ذلك العام لكل المحاولات والوسائل التي بأيديهم بما فيها استخدام الممثلين والفنانين للتأثير على الناخبين، وهو ما نجح على الصعيد الشعبي إلا أن نتائج المجمع الانتخابي انتهت بفوز المرشح دونالد ترامب.

وبعد نحو ثمان سنوات استعان الديمقراطيون مرة أخرى بالمغنية بيونسيه، والتي سجلت حضورها رفقة المرشحة كامالا هاريس خلال زيارتها إلى ولاية تكساس بالغرب الأمريكي قبل أيام.

وبعد ظهورها ربط الكثير من الأمريكيين رمزية حضور بيونسيه للمرة الثانية كمؤيدة ومناصرة لمرشحة ديمقراطية أمام المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، وبين فوز الأخير بالانتخابات.

وقالت بيونسيه أمام نحو 30 ألف من سكان تكساس إنها لم تأت باعتبارها فنان ولكن كونها أم تخشى على مستقبل أبنائها وانطلاقًا من خوفها فهي تدعو للتصويت إلى كامالا هاريس.

وبالرغم من أن بيونسيه لم تقدم فقرات غنائية في تكساس، إلا أن مسؤول في حملة هاريس أكد لوكالة "أسوشيتد برس" أن بيونسيه منحت إذنًا لهاريس لاستخدام أغنية "Freedom" من ألبوم "Lemonade" الذي صدر في 2016 كأنشودة لحملة هاريس.

واستخدمت هاريس الأغنية لأول مرة في يوليو خلال أول ظهور رسمي لها كمرشحة للرئاسة في مقر حملتها في ولاية ديلاوير، وفي نفس الشهر، أعلنت والدة بيونسيه، تينا نولز، دعمها العلني لهاريس كمرشحة للرئاسة.