شاهد لحظة هروب نتنياهو من منزله وسط احتجاجات حادة على إقالة جالانت

كتب- محمود عبدالرحمن:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة هروب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مقر إقامته نتيجة للمظاهرات التي اندلعت أمام منزله اعتراضًا على إقالة وزير الحرب يوآف جالانت.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الاحتجاجات أمام منزل نتنياهو قد بدأت بالفعل، حيث قام عشرات المتظاهرين بإغلاق محور أيالون في تل أبيب الكبرى احتجاجًا على قرار الإقالة.

يذكر أن نتنياهو أبلغ جالانت مساء اليوم بأنه أنهى منصبه بسبب "أزمة الثقة التي بدأت تتكشف".

وفي أول تصريح له بعد إقالته، أكد وزير الدفاع السابق يوآف جالانت أن رئيس الوزراء نتنياهو أقاله في ذروة الحرب بسبب ثلاثة أسباب رئيسية، هي التزامه بقانون التجنيد، وإصراره على عقد صفقة تبادل أسرى، وضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفشل 7 أكتوبر.

وأوضح جالانت أن إقالته جاءت نتيجة خلافات حول هذه القضايا، حيث يعتقد بأن كل من هو في سن التجنيد يجب أن يلتحق بالجيش. كما أشار إلى أن قراره بالإصرار على تشكيل هيئة تحقيق رسمية كان له دور في الإقالة.

واختتم جالانت كلمته بتحية عسكرية للجيش والأجهزة الأمنية وعائلات الأسرى.