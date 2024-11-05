الانتخابات الأمريكية.. ترامب يقضي ليلة النتيجة رفقة إيلون ماسك

القاهرة- مصراوي

ينضم إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا وسبيس إكس، إلى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب مساءً، وفقًا لشبكة CBS.

تستضيف حملة الرئيس السابق حفلة مراقبة في منزله في مار إيه لاغو ونادي بالم بيتش، حيث يتوقع حضور الآلاف من المؤيدين.

ليس من الواضح ما إذا كان ترامب وإيلون ماسك سيحضران هذه الأحداث، لكن مصدرًا مقربًا من ماسك أشار إلى أن الاثنين سيكونان معًا.

وفي مكان آخر، سيراقب الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل نتائج الانتخابات في البيت الأبيض مع مساعدين قدامى وكبار موظفي البيت الأبيض.

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.