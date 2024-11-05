إعلان

25 صورة ترصد أبرز المشاهد داخل مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية

11:20 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

بدأت اليوم الثلاثاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تشهد تنافسًا بين خمسة مرشحين، أبرزهم مرشحة الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها في عدد من الولايات الأمريكية.

في حال فوز هاريس، التي تشغل منصب نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، ستصبح أول امرأة، وأول شخصية سوداء آسيوية الأصل ومهاجرة تتولى الرئاسة الأمريكية. أما إذا فاز ترامب، فسيحصل الجمهوري على فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.

كما أن فوز ترامب سيجعله أول رئيس أمريكي يخوض انتخابات بعد محاكمته بتهم جنائية، حيث يواجه 80 تهمة موجهة ضده. وتعد هذه الانتخابات من أكثر الأحداث المرتقبة في تاريخ الولايات المتحدة الحديثة، مع انطلاق عملية التصويت الأولى.

وتضمنت مشاهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأكثر ترقبًا في تاريخ الولايات المتحدة إقبالًا واسعًا من الناخبين، حيث اصطفوا في طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر في ولايات مختلفة.

مراكز التصويت في الانتخابات الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب كامالا هاريس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ردود فعل متباينة على إقالة جالانت.. بن غفير يحتفي والمعارضة تدعو للاحتجاج

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

ترامب VS هاريس.. تغطية خاصة لأهم انتخابات رئاسية في أمريكا (لحظة بلحظة)
* شعبة الدخان: ارتفاع أسعار السجائر الكيلوبترا.. وهذا السعر الجديد
* مصر والانتخابات الأمريكية.. مَن الأقرب لسياسات القاهرة: ترامب أم هاريس؟
المراهنة الكبرى.. بالأرقام| كيف راهن الأمريكيون بأموالهم على المرشحين للانتخابات الأمريكية؟